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مسجد سيدي هويدي بن نيران في زليتن يقيم احتفالية تخريج حافظ لكتاب الله

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أقيم في مسجد سيدي هويدي بن نيران بمنطقة السبعة زليتن احتفالية تخريج حافظ لكتاب الله بحضور مؤسسة إنسان للأعمال الخيرية والتنمية ومكتب أوقاف زليتن وعدد من الشيوخ والشخصيات.

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قناة ليبيا

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