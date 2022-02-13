مسجد سيدي هويدي بن نيران في زليتن يقيم احتفالية تخريج حافظ لكتاب الله

أقيم في مسجد سيدي هويدي بن نيران بمنطقة السبعة زليتن احتفالية تخريج حافظ لكتاب الله بحضور مؤسسة إنسان للأعمال الخيرية والتنمية ومكتب أوقاف زليتن وعدد من الشيوخ والشخصيات.
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قناة ليبيا
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