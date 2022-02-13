العلاقي: لماذا لم يتجرأ البرلمان على تغير رؤساء المناصب السيادية

تسائل محمد إبراهيم العلاقي، نقيب المحامين ووزير العدل الأسبق، في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك قائلا:” لماذا لم يتجرأ مجلس النواب على تغير رؤساء المناصب السيادية وهل يستطيع تغيرها فعلا إذا ما أراد ذلك ؟ !”.

والخميس الماضي، اختار مجلس النواب، فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة، والتي ، وخلال الجلسة ، عمّم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رسالة من مجلس الدولة لتزكية المرشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة، وقال: أُبلغت بأن المرشح خالد البيباص سينسحب من الترشح لرئاسة الحكومة.

وتداول نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي، ومواقع وقنوات فضائية ما قيل أنها تزكيات مجلس الدولة لباشاغا، وهي قوائم تحمل أسماء 52 عضوا من مجلس الدولة، ممهورة بتوقيعاتهم.