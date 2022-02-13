بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 13 فبراير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 13 فبراير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى الأجواء معتدلة نسبيا هذا اليوم على أغلب المناطق, مع ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة بداية من يوم الغد علي مناطق غرب ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى أخر يوم الغد على بعض المناطق, مع احتمال تكون ضباب أخر الليل وصباح يوم الغد علي المنطقة من (الخمس إلي مصراتة).

الرياح: شمالية شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا علي بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (17- 20) مْ ، وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب, مع تكّون ضباب إثناء الليل وصباح يوم الغد على بعض مناطق الساحل الشرقي ومرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: متغيرة الإتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (13- 20) مْ ، وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة إلي نشطة يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة علي بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 25)مْ ، وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20- 23) مْ .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة( 18:50)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:51).