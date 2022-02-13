الدبيبة يفعل القانون الخاص برعاية أسر الشهداء والمفقودين

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أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تفعيل القانون رقم (1) لسنة 2014 الخاص برعاية أسر الشهداء والمفقودين.

وينص القانون. على أن تمنح أسرة الشهيد والمفقود المزايا والحقوق المادية تتمثل في منحة شهرية تعادل مرتب أعلى رتبة عسكرية في الدولة لأسرة الشهيد والمفقود.

ويشترط لاستحقاق هذه المنحة أن يكون المستفيد ممن يلزم الشهيد أو المفقود شرعا بإعالته في حال حياته من أقاربه حتى الدرجة الأولى. وتنتهي مدة استحقاقها بالوفاة أو بلوغ القصر سن الرشد.

ويلزم القانون الدولة بالرعاية الصحية الممتازة لهم بإيجاد نظام تأمين طبي يوافق أحكام الشريعة الإسلامية. لتأمين العلاج الطبي في الداخل والخارج.

ويشدد القانون على أنه تكون لهم الأولوية في التدريب والتأهيل والدراسة بالداخل والخارج لكل مستفيد يستكمل فيها متطلبات الدراسة.

وينص القانون رقم (1) كذلك على تخفيض ثمن تذاكر السفر الخاصة بوسائل النقل العامة المحلية بمقدار النصف.

ويؤكد لقانون على توفير فرص عمل مناسبة لدى أجهزة الدولة ومؤسساتها العامة والخاصة. ولهم الأولوية في منح القروض السكنية والتجارية عملا بالتشريعات النافذة.