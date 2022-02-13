وزارة الخارجية تدعو الليبيين في أوكرانيا للمغادرة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 February, 2022

أوصت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المواطنين الليبيين المتواجدين على الأراضي الأوكرانية بمغادرتها إذا ماكان هناك خطر على سلامتهم؛ نتيجة الوضع الذي تعيشه المنطقة حالياً، وذلك عبر الرحلات الجوية التجارية المتوفرة.

ودعت وزارة الخارجية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” المواطنين الليبيين الراغبين في السفر لأوكرانيا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن.

وأشارة وزارة الخارجية إلى أنه بإمكان المواطنين الليبيين المقيمين بأوكرانيا الاتصال على رقم السفارة الليبية: 00380442386070

أرقام تواصل ” لجنة الطوارئ ” في السفارة الاوكرانية بكييف: 00 380 (66) 185 92 08، +218 92-5262369، +380 68 894 8023

إيميل السفارة الليبية في أوكرانيا: [email protected]

صفحة الفيس بوك السفارة

https://m.facebook.com/LibyanEmbassyUkraine?ref=bookmarks

الموقع الإلكتروني: https://embua.foreign.gov.ly/