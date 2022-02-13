الأرصاد: رياح متغيرة وبحر هادئ على الساحل بين رأس أجدير وسرت

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، رياح متغيرة على الساحل بين رأس أجدير وسرت، ويكون البحر هادئ إلى خفيف الموج على طول الساحل الليبي.

كما توقع المركز، في نشرة الصيد البحري الصادرة اليوم الأحد، أن يتراوح ارتفاع الموج بين 0.25 و1.25 متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

رياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية سرعتها بين 5 و20 عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

البحر هادئ الى خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 14 و17 درجة مئوية.

الرؤية جيدة وتكون متوسطة آخر الليل، وفي الصباح الباكر، وذلك لاحتمال ظهور ضباب خفيف على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء صافية إلى قليلة السحب.

رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية سـرعتها بين 5 و15 عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

البحر هادئ إلى خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 15 و17 درجة مئوية.

الرؤية جيدة إلى متوسطة آخر الليل وفي الصباح الباكر، وذلك لاحتمال ظهور ضباب خفيف.