الارصاد: منخفض جوي اليوم يؤثر على هذا المناطق والتقلبات قادمة الاربعاء

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 01/ 02 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الأجواء تبقى معتدلة نسبياً هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا حيث تسجل درجات الحرارة القصوى ما بين (17 – 21) مْ، ولاتتجاوز (13) مْ على مرتفعات الجبل الشرقي.

ووفقاً للتقرير تنشط الرياح نسبيا بداية من مساء اليوم علي مناطق الجنوب الغربي نتيجة تأثير منخفض جوي متمركز جنوب شرق الجزائر يساهم في زيادة درجات الحرارة علي أغلب مناطق غرب ليبيا حيت تتراوح ما بين (19 – 26) مْ, مع نشاط للرياح الجنوبية الشرقية.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا بدايةً من مساء يوم الأربعاء بتقلبات جوية مصحوبة بإنخفاض في درجات الحرارة ورياح نشطة مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة.

والله أعلم