بيان لأهالي مصراتة: نرفض المشاركة في أي اصطفاف سياسي يشق صف المدينة

أخبارليبيا24 = أعلن عدد من أهالي مدينة مصراتة رفضهم المشاركة في أي اصطفاف سياسي يشق صف المدينة.

وقالوا في بيان لهم :”ة الداعم للحكومة الحالية، والرافض للحكومة الجديدة”.

وأكدوا أن من أعطى الثقة للحكومة هو نفسه من كلّف الحكومة الجديدة. وعليها أن تحل مشاكلها من الجهة التي منحتها الثقة وسحبتها منها. دون تصدير مشكلها للشارع، وتحريض الناس على بعضها.

وأشاروا إلى أن البيان الصادر يوم الجمعة من مدينة مصراتة لا يمثل إلا الحاضرين له. لأن المدينة لا تجتمع على باطل أبدا.

وذكروا أن ذلك البيان الذي حضره بعض المشايخ ورجال الأعمال وأمراء الكتائب ينادي بالفتنة والاقتتال بين أبناء المدينة الواحدة.

وأفادوا أن من يدّعون أنهم حكماء كلفوا شخصا غرضه جمع المال من الحروب بقيادة قوة من مئات السيارات المسلحة. وتوجهه لطرابلس، وتوجيه سلاحه في وجه أبناء وطنه ضد حكومة كُلِّفت من نفس البرلمان.

وحمّل أهالي مصراتة هؤلاء الذين اجتمعوا بإحدى استراحات المال السياسي مسؤولية كل قطرة دم تزهق في هذه الفتنة.