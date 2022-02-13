«باشاغا» يبدأ مشاوارته لاختيار الحكومة الليبية الجديدة

قالت صحيفة البيان الإماراتية إنّ رئيس الحكومة المكلف مجلس النواب فتحي باشاغا اليوم الأحد سلسلة مشاوراته لاختيار فريقه الوزاري.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في طرابلس أنّ باشاغا سيجتمع مع رئيس مجلس الأعلى للدولة خالد المشري، للتباحث حول طبيعة المرحلة الانتقالية في ظل التعديل الدستوري، والاتجاه نحو تنفيذ خارطة الطريق بالتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وتابعت الصحيفة أنّ باشاغا سيجري مشاورات مع عدد من صانعي القرار السياسي والفعاليات الاجتماعية والأمنية والعسكرية في طرابلس ومصراتة وبنغازي، وذلك ضمن خطة لتحقيق التوافق حول برنامج حكومته للمرحلة المقبلة، والذي سيتم عرضه على مجلس النواب في جلسة نيل الثقة خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً.