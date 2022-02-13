البيباص: لم انسحب من المنافسة على رئاسة الحكومة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 February, 2022

نفى المترشح لرئاسة الحكومة خالد البيباص انسحابة من المنافسة على المنصب كما نفى أن يكون قيد الاحتجاز أو الإقامة الجبرية.

وقال البيباص في تسجيل مصور إنه تقدم بالمستندات اللازمة للترشح لرئاسة الحكومة الليبية وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قبول ملفه وملف المرشح فتحي باشاغا لاستيفاء الشروط المطلوبة وحدد موعد جلسة التصويت على اختيار رئيس الحكومة.

وأضاف البيباص أنه خلال جلسة التصويت على رئاسة الحكومة تفاجأ بكلمة رئيس البرلمان بأنه (البيباص) انسحب من المنافسة مشددا على أن هذا الكلام غير صحيح ولم يصرح به شفويا ولا كتابيا.

وأضاف أنه فيما يخص التزكيات من مجلس الدولة فقد تم التصويت في مجلس النواب على رفض مشاركة مجلس الدولة في تزكية رئيس الحكومة رسميا عبر جلسة معلنة

ونفى البيباص ما تردد من أنباء بشأن احتجازه أو وضعه تحت الإقامة الجبرية