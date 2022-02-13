ارتفاع الاسترليني واستقرار الدولار في السوق الرسمية

ارتفع سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الدينار في السوق الرسمية، الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس.

وصعد متوسط سعر العملة البريطانية إلى 6.22 دينار مقابل 6.20 دينار الخميس، حسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي. في حين ثبت سعر الدولار عند 4.58 دينار، وهبط اليورو إلى 5.20 مقابل 5.23 دينار الخميس.

وبالنسبة للعملات العربية، لم يطرأ تغيير على أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي، لتسجل 1.22 دينار، و1.24 دينار، و1.59 دينار على الترتيب. وهبط سعر الليرة التركية إلى 0.34 مقابل 0.33 دينار، وحافظ اليوان الصيني على مستوى 0.72 دينار.