أبو زريبة: داعمون لباشاغا وحكومة الاستقرار الوطني للعبور بالبلاد إلى بر الأمان

ليبيا- أشاد عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي أبو زريبة بما عبر عنه بالاستقبال الرائع من الموجودين في المنطقة الشرقية وحسن الضيافة التي قاموا بها.

أبو زريبة أوضح في تدوينة له في حسابة الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تابعتها صحيفة المرصد أن الارادة الداخلية انتصرت بعد 10 سنوات على نظيرتها الخارجية، مشيدًا بلباقة أهالي المنطقة الشرقية وعدم تدخلهم في شؤون مجلس النواب وجلسته لتكليف فتحي باشاآغا بتشكيل الحكومة الجديدة.

واستنكر أبو زريبة بشدة ما صدر من بيانات عن مجموعات مسلحة للتنديد بالتكليف مع الاستغراب من دعمها لشخصية اشتهرت بالفساد وعدم القدرة على تسيير أمور البلاد وعدم الالتزام ببرنامجها المفروض على الليبيين في جنيف، مشيرًا إلى أن حكومة “الاستقرار الوطني” ناتجة عن إرادة داخلية.

وأضاف أبو زريبة: إن هذه الخطوة تعد أهم مرحلة لانتقال ليبيا إلى بر الأمان مبديا ثقته بباشاآغا وقدرته على الوصول بالبلاد إلى هذا والتمهيد لإجراء الانتخابات وفق ما أتفق عليه تحت قبة مجلس النواب، في وقت ستقف فيه المنطقة الغربية صفًا واحدًا مع الحكومة وتدعم جهود رئيسها الحثيثة وستكون تحت قيادته.

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