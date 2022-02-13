الأرصاد: اعتدال الأجواء على أغلب مناطق البلاد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا، خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الأحد.

وكشف المركز أن الطقس سيشهد اعتدالاً نسبياً هذا اليوم على أغلب المناطق، مع ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة بداية من يوم الغد على مناطق غرب ليبيا، وفيما يلي بقية التوقعات:

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر يوم غد على بعض المناطق، مع احتمال تكوّن ضباب آخر الليل.

الرياح: شمالية شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (17- 20) مْ ، وتسجل ارتفاعاً طفيفاً يوم غد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع تكّون ضباب أثناء الليل وصباح يوم غد على بعض مناطق الساحل الشرقي ومرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (13- 20) مْ، وتسجل ارتفاعاً طفيفاً يوم غد.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة يوم غد، مما تسبب في إثارة الأتربة على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 25)مْ، وتسجل ارتفاعاً طفيفاً يوم غد.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20- 23) مْ .

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