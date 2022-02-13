السفير البريطاني السابق: ليبيا تواجه حالة غموض لا تخدم الشعب

رأى السفير البريطاني السابق في ليبيا بيتر ميليت، أن العديد من أعضاء من مجلس النواب دافعهم هو الحفاظ على مناصبهم وامتيازاتهم، بدلاً من السماح بعملية تؤدي بسلاسة إلى الانتخابات، على حد قوله.

وقال ميليت، في تصريحات لوكالة “فرانس برس”: إن هناك حديث عن انقسام بين الشرق والغرب، فالانقسام الكبير الآن هو بين الشعب الليبي الذي يريد الانتخابات والنخبة السياسية التي لا تريد ذلك”، بحسب تعبيره.

وأضاف “هناك ضرورة لأن يتم السماع لصوت الناس، فقرار حرمان الليبيين من حق التصويت، وإرجاء الانتخابات إلى أبعد من ذلك، قد يؤدي إلى تفاقم خطر عدم الاستقرار في طرابلس”، وفقا لحديثه.

وتابع “ليبيا تواجه الآن حالة غموض كبيرة لا تخدم الشعب الليبي، وعلى الأمم المتحدة المطالبة بإجراءات شفافة ومقبولة قانونا”، على حسب وصفه.