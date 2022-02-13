مكافحة الأمراض: 3648 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 February, 2022

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 3648 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 125 حالة حرجة من إجمالي 12,714 حالة جرى تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة إصابة بلغت (28.7 %) وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية شفاء (5,409) حالة فيما توفيت ( 12 ) حالة. وأشار المركز إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا بلغ 470,314 حالة منها الحالات النشطة : 45,910 حالة والمتعافين : 418,279 حالة والوفيات : 6,125 حالة.

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