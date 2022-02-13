حكماء وأعيان مهجري بنغازي يعلنون دعم الدبيبة ورفض باشاغا

العنوان – طرابلس

أعلن مايعرف بمجلس حكماء وأعيان مهجري بنغازي دعمهم التام لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وشدد المجلس في بيان له على رفض قرار مجلس النواب بتكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الجديدة.

وأكدوا رفض أي مرحلة انتقالية جديدة مطالبين من معهم من مجلس النواب و الأعلى للدولة تحديد موقفهم من هذه المؤامرة.

ودعا مجلس حكماء وأعيان مهجري بنغازي إلى إقامة انتخابات برلمانية في أسرع وقت.

وناشد من وصفهم بـ”الرفاء” الوقوف صفا واحدا ضد هذه المؤامرات التي تهدف إلى زعزعة أمن العاصمة خاصة والمنطقة الغربية عامة.

وحمل المجلس الأمم المتحدة كامل المسؤولية لعدم اتخاذهم مواقف صريحة ضد من يخالفون الاتفاق الذي تم برعايتهم.