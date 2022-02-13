جدل يثيره الراتب المرتفع لممثل مالطا في ليبيا

أثار قرار السلطات المالطية تعيين مدير السجون المالطية السابق “أليكس دالي” كممثل خاص للحكومة المالطية للشؤون الداخلية في ليبيا جدلاً واسعاً، على خلفية اتهامات سابقة له تتعلق بأساليبه الوحشية والظروف اللاإنسانية التي عاشها السجناء خلال فترة إدارته للسجون المالطية.

وكشف موقع “نيوز بوك” المالطي، أن أليكس دالي سيتلقى أجراً مالياً يقدر بـ103 ألف يورو سنوياً، بما في ذلك بدلات الاتصالات والنقل وتعويضات العيش في الخارج حيث سيتولى مهام تنسيق ملف الهجرة مع ليبيا.

من جانبه أكد وزير الداخلية المالطي بايرون كاميليري أنه تم تعيين دالي في المنصب الجديد كجزء من الاتفاقية الموقعة بين مالطا وليبيا في مايو 2020، بشأن معالجة الهجرة غيرالقانونية، مشيراً إلى أنه سيشارك في مكافحة الاتجار بالبشر، مستفيداً من خبرته بوصفه عقيداً سابقاً في القوات المسلحة المالطية التي عمل فيها كطيار في مهام البحث والإنقاذ.

وكانت ليبيا ومالطا قد اتفقتا على إنشاء وحدة تنسيق من ثلاثة أفراد في كل دولة، للمساعدة في عمليات مكافحة الهجرة غير القانونية، حيث سيُموّل هذان المركزان من طرف الحكومة المالطية، وسيضم كلٌ منهما ثلاثة مسؤولين من كل بلد.

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