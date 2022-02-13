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دي مايو وبوريل يبحثان تطورات العملية السياسية في ليبيا

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

بحث وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية، إن المناقشات بين دي مايو وبوريل جرت خلال اتصال هاتفي، الأربعاء الماضي، وفق وكالة “آكي” الإيطالية.

وبحسب الوزارة، اتفق دي مايو وبوريل على “أهمية الحفاظ على وحدة النوايا بين الدول الأوروبية الأكثر التزامًا بتحقيق الاستقرار في البلاد، دعمًا لعملية سياسية تقودها ليبيا وتيسرها الأمم المتحدة”.

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قناة ليبيا الحدث

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