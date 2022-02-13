حكماء وأعيان سوق الجمعة: لا خيار أمام الليبيين سوى إجراء الانتخابات البرلمانية

أعلن المجلس البلدي سوق الجمعة ومجلس حكماء وأعيان البلدية في بيان لهم رفضهم قرارات مجلس النواب الأخيرة، مؤكدين أنه لا خيار أمام الليبيين سوى إجراء الانتخابات البرلمانية تحت إشراف جمعية وطنية يختارها الليبييون، داعين النواب إلى تقديم استقالاتهم في مدة لا تتجاوز 17 فبراير القادم.

وقال المجتمعون، إن مجلس الدولة والبرلمان لم يتوافقا حول قوانين انتخابية تفضي إلى الانتخابات، رغبة في التمديد لأنفسهم، وأن ما يفعلانه بشأن تشكيل حكومة جديدة هو عبث

وقالوا إنه في حال كان البرلمان ومجلس الدولة صادقين في نقل السلطة، فليجروا انتخابات برلمانية خلال شهرين تقود إلى برلمان جديد يقوم بدوره بتشكيل حكومة وتتسلم السلطة من حكومة الوحدة الوطنية.