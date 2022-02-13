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ورشة عمل حول خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 February, 2022

نظمت إدارة شؤون المجلس بديوان مجلس النواب ورشة عمل حول “التعريف بخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 “.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أنه شارك في ورشة العمل أقسام الإدارة المختلفة وموظفي اللجان الدائمة بمجلس النواب، وتهدف الورشة إلى التعريف بأهداف التنمية المستدامة والتي ترتكز على أبعاد التنمية الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية وفقاً للأولويات الإنمائية الوطنية، وذلك لتحقيق النتائج المرجوة منها وهي زيادة اتساق السياسات، وضمان الاستدامة لتحقيق التوازن بين النمو الاجتماعي والاقتصادي والحفاظ على استدامة الموارد.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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