العنوان – القاهرة

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إننا على اتصال مع كل الأطراف الليبية لتعزيز الاستقرار.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك بالقاهرة أنهم متفاعلون مع شركائهم الدوليين للوصول إلى الانتخابات التي تأتي بحكومة منتخبة شرعية تلبي إرادة الشعب الليبي بشكل كامل وتوحد مؤسساته.

وأوضح شكري أن مؤتمرات باريس وبرلين وضعت رؤية دولية لكيفية الخروج من هذه الأزمة.

وأكد وزير الخارجية المصرية أنهم وصلوا لمرحلة لابد أن تنفذ فيها كل هذه المخرجات التي يتفق معها الليبيون.