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شركة الكهرباء تعلن فقدان 400 ميغاواط من محطة الخمس الغازية

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكدت الشركة العامة للكهرباء أن الطاقة الكهربائية نعمة واجب الحفاظ عليها بقليل من الوعي والاستهلاك الرشيد في ظل استمرار معضلة انخفاض ضغط الغاز.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الشركة اطلعت عليه صحيفة المرصد فإن هذا الانخفاض ما زال يلقي بظلاله على سير إنتاج الطاقة الكهربائية، مع عدم توفر كميات الوقود الخفيف الكافية بمحطة الخمس الغازية لتأخر الناقلات في تزويد المحطة للمرة الثالثة رغم المخاطبات المتكررة.

وأضاف البيان: إن ما تم فقدانه من الكهرباء يبلغ 400 ميغاواط، ما قاد لزيادة في حجم العجز وعدد ساعات الطرح ليبلغ إجمالي الإنتاج من كافة الوحدات المنتجة 5650 ميغاواط في مقابل 7030 مطلوبة ما يحتم على المواطنين توخي الحرص وترشيد الاستهلاك قدر الإمكان.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

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