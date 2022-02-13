مصدر لـ218: إرهابي تونسي في قبضة أجهزة ليبيا الأمنية

أكد مصدر أمني تونسي لـ218، أن الأجهزة الأمنية في ليبيا ضبطت، تونسيان أثناء محاولتهما عبور البحر باتجاه أوروبا أحدهما ينتمي لتنظيم إرهابي.

وأشار المصدر إلى أن أنتربول طرابلس تلقى، في نوفمبر من العام الماضي، كتاباً من أنتربول تونس بشأن الإرهابي المقبوض عليه ويدعى محمد علي بن نبيل كرير، من مواليد 1993، فيما يدعى الآخر محمد بن المكي جزيري وهو من مواليد 1990.

وكانت 218 قد علمت مطلع هذا الشهر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الإرهابي التونسي الخطير “بلال بن عبدالوهاب بن طراد” في طرابلس، في إطار متابعة أمنية مكثفة لإرهابيين محتملين في منطقتي جبل نفوسة وصبراتة.

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