الصوصاع يؤكد فتح طريق بوقرين والجفرة خلال 20 يوما – أخبار ليبيا 24 – أمن

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أكد عضو اللجنة العسكرية 5+5 اللواء فرج الصوصاع في تصريحات صحافية رصدتها أخبارليبيا24 أن اللجنة ناقشت في اجتماعتها اليومين الماضيين في سرت، آلية فتح الطريق الرابط بين بوقرين والجفرة وبدء نزع الألغام ومخلفات الحرب منها تمهيدا لافتتاحها.

وقال الصوصاع ” اجتماعنا المقبل سيكون للإعلان عن فتح طريق بوقرين الجفرة، وأتوقع أن يكون ذلك خلال 20 يوما”.

وأشار إلى أن الاجتماع تم مع المراقبين الدوليين في مقر إقامتهم في سرت، وسيبدأ عملهم عندما نبدأ في إخراج المرتزقة. وفقا لاتفاق برلين. مشيرا إلى أن بدء إخراج القوات الأجنبية في الوقت الحالي صعب. ويحتاج إلى قرار سيادي.

وفي سياق متصل أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن القيادة العامة للقوات المسلحة تدعم مجهودات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 والعمل على إجراء الانتخابات. وتسعى إلى إرساء قواعد الأمن والأمان وتدعم الحرب على الإرهاب.

وأشار إلى أن القيادة تتابع باهتمام المسارات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي يقوم بها الليبيون من أجل حل الأزمة الشاملة. والدفع بالبلد إلى الأمام وتحقيق طموحات الشعب الليبي في الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية وإقرار دستور للبلاد.

وكان مجلس النواب،قد اختار الخميس، وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، ليكون رئيسا مؤقتا للوزراء في ليبيا.

وفي المقابل، قال عبدالحميد الدبيبة، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء حاليا، إنه يرفض محاولة البرلمان إزاحته. وإن حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا لن تسلم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات عامة.