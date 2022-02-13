الدبيبة: قطار الانتخابات انطلق ولن يتوقف إلا بسلطة شرعية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 February, 2022

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن قطار الانتخابات انطلق ولن يتوقف إلا بسلطة شرعية منتخبة.

وقال الدبيبة في تغريدة له بموقع “تويتر” “أشكر وأحيي كل التفاعل الشعبي الواسع الداعم للانتخابات والرافض للتمديد” مضيفا “قطار الانتخابات أنطلق ولن يتوقف إلا بسلطة شرعية منتخبة، أستمروا في رفع الصوت عاليا لا للتمديد نعم للانتخابات”.

وكان الدبيبة قال إن ما حدث في مجلس النواب هو عبث يشوبه التدليس والتزوير من قلة من المجلس تسيطر عليه بالمغالبة وانعدام الشفافية والنزاهة في المجلس في إشارة إلى اختيار المجلس فتحي باشاغا رئيسا للحكومة بدلا عن الدبيبة.