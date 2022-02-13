«الوحدة الاقتصادية العربية» يعلن عودة ليبيا لشغل عضويتها بالمجلس

أعلن أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، محمدي الني، عودة ليبيا لشغل عضويتها بالمجلس، التي تعد من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية المجلس.

وذكر الني، في تصريح، خلال لقائه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، أمس، أن المجلس يسعى لضم أكبر عدد من الدول العربية لعضويته، ما يعزز دورها بمجالات الاقتصاد والاستثمار بالمنطقة العربية عامة، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

وخلال اللقاء الذي عقد أمس، اطلع الحويج، على خطة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الهادفة لدعم إعادة إعمار ليبيا، وتوجيه الاتحادات العربية النوعية والمتخصصة وأصحاب الأعمال والمستثمرين نحو ليبيا للمشاركة في تنفيذ مشاريع استثمارية بقطاعات مختلفة.

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اء ذلك خلال لقاء الحويج مع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، محمدي الني، بمقر المجلس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار تفعيل عودة عضوية ليبيا للمجلس، ومناقشة أوجه الدعم المطلوب لتفعيل وتطوير قطاعات الاستثمار والتجارة والصناعة بليبيا، وفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد.