الشاطر: الحراك في ميدان الشهداء بطرابلس ينبع من إرادة شعبية حرة

العنوان – طرابلس

قال عضو مجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن الشاطر إن الحراك الشعبي في ميدان الشهداء بطرابلس ينبع من إرادة شعبية حرة.

وأضاف الشاطر في تغريدة على “تويتر” هذا الحراك يرفض التلاعب بالمصلحة العليا للوطن لصالح أشخاص يريدون الاستحواذ على السلطة بطرق غير دستورية.

وأكد أن الحراك يسعى لاستعادة الأمانة التي إاتمنت عليها أجسام تشريعية وشوهوها، ولا بد من إعادة الأمانة للشعب.

وشهد ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس تجمعًا لكتائب مسلحة ودخول أخرى قادمة من مصراتة من أجل دعم رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة الذي رفض تسليم السلطة لرئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا.