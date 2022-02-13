صحيفة: وليامز تدعم رئاسة باشاغا للحكومة

كشفت صحيفة العرب، عن دعم المستشارة الأممية ستيفاني وليامز القوي لفكرة ترشيح فتحي باشاغا مبكراً لرئاسة الحكومة.

وأشارت العرب إلى العلاقة الوطيدة التي تربط باشاغا بوليامز، والتي نمت في أثناء عملها كسفيرة للولايات المتحدة في طرابلس ثم نائبة لرئيس بعثة الدعم السياسي في ليبيا، وحتى توليها رئاسة البعثة الأممية بالإنابة.

وأرجعت العرب دعم ستيفاني لترشح باشاغا بسبب قدرة الأخير على الجمع بين توليفة سياسية نادرة، فهو من مصراتة وضابط سابق في سلاح الطيران الليبي وعلى علاقة قوية بالتشكيلات المسلحة، التي تمكّن من تدجينها وقت أن كان وزيراً للداخلية في حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، على حدِ قولها.

وأضافت العرب أن باشاغا قد يكون من أهم الشخصيات التي تستطيع التعامل مع ملف التشكيلات المسلحة، لإيجاد حل مناسب لدورها قبل إجراء الانتخابات المؤجلة.

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