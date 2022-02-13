الرئيس السيسي يبحث مع الخارجية الألمانية الأوضاع في ليبيا

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ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مستجدات الأوضاع في ليبيا خلال زيارة أجرتها أناليا اليوم إلى القاهرة.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي أن الطرفان توافقا خلال لقائهما في القاهرة. على تضافر جهود البلدين في تنفيذ المقررات الصادرة عن مسار برلين لتسوية الأوضاع في ليبيا. على نحو شامل ومتكامل يتناول جوانب الأزمة الليبية كافة.

واوضح أن التوافق تم على جميع الأصعدة بما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد ليبيا ومؤسساتها. ويساعد على استعادة أمنها واستقرارها.

وفي سياق متصل بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يبحث في مدينة بريست الفرنسية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مستجدات الأوضاع في ليبيا

وأشاد ماكرون يشيد بالجهود المصرية لصون المؤسسات الوطنية الليبية وتعزيز مسار التسوية السياسية للأزمة.

وأكد الطرفان على تضافر الجهود المشتركة بين الجانبين لمساعدة الليبيين على استعادة الأمن والاستقرار بالبلاد. خاصة من خلال خروج القوات المرتزقة والأجنبية.

وفي سياق ليس ببعيد دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة. جميع الأطراف والمؤسسات الليبية إلى مواصلة ضمان أن يتم اتخاذ القرارات الحاسمة في ليبيا. بطريقة شفافة وتوافقية.

في حين جاء ذلك، في بيان للمتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على خلفية التصويت. الذي جرى يوم الخميس، في مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لاعتماد التعديل الدستوري للعملية الانتخابية وتعيين رئيس وزراء جديد.