ناكر: حزبي يتابع بقلق ولا يعترف بالأجسام الهلامية ويدعو للانتخابات بسرعة

قال المرشح الرئاسي عبد الله ناكر، رئيس ما يعرف “حزب القمة”، إن حزبه يتابع بقلق الوضع المعقد والمتأزم الذي وصلت إليه ليبيا من انسداد في المسارات السياسية وخاصة في تأجيل الإنتخابات و يعزو سبب ذلك كل الأجسام الفاقدة للشرعية والمدد القانونية وعلى رأسهم مايعرف بالبرلمان ومجلس الدولة وتكالبهم على السلطة، وفق قوله.

وتابع في بيان حزبه: “كل الحكومات التي أتت من بعد 2011 حطمت الرقم القياسي في عددها وفسادها خلال 10 سنين لم تحقق طموحات وأحلام الشعب الليبي والمتمثلة في جعل ليبيا دولة الدستور و المؤسسات و التداول السلمي علي السلطة بالإنتخابات”.

وواصل ناكر: ” ليبيا تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وعليه نحمل المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن على كل ما يحصل في ليبيا وما حصل من تشظي ومن تأزم للوضع وعدم إجراء الإستحقاق الإنتخابي نحملهم من 2011 إلى الأن والتدخل الدولي السافر في الشأن الداخلي وإنتهاك السيادة الليبية التي أوصلت الليبيين للاقتتال بالوكالة و تدمير المدن وتهجير أهلها ونهب الثروات وجعل ليبيا بين طرفين متصارعين علي السلطة بإسم الشرق والغرب دون تحريك ساكن من الأمم المتحدة”.

واختتم قائلًا: “حزب القمة لا يعترف بكل الأجسام الهلامية من حكومات وبرلمان ومجلس الدولة ويدعو الأمم المتحدة بإجراء الإنتخابات والإستفتاء على الدستور في أسرع وقت ممكن وندعو شباب ليبيا بعدم الإنجرار وراء من يقرع طبول الحرب أنتم وقود ليس إلا في حرب ليس لكم فيها ناقة ولا جمل الرابح فيها خاسر ولا تسمحوا لهم بإستغلالكم مثل ما أستغلوكم في الحروب السابقة” وفق قوله.