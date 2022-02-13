وزير الاقتصاد: ليبيا تهدف لتوطين الصناعات وتحقيق التنمية المكانية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 February, 2022

أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج خلال لقائه الامين العام بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية محمدي الني بمقر المجلس في العاصمة المصرية القاهرة أن ليبيا تعمل على تعزيز دورها بالمنطقة في كافة المجالات بهدف توطين الصناعات وتحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المكانية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أن الوزير حث مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين بالمنطقة ووضع استراتيجية عمل مشتركة مع غرف التجارة والصناعة العربية تحقق التكامل الاقتصادي وتعزز التجارة البينية بين الدول العربية.

ويأتي اللقاء في إطار تفعيل عودة عضوية ليبيا بالمجلس وأوجه الدعم المطلوب لتفعيل وتطوير قطاعات الاستثمار والتجارة والصناعة بدولة ليبيا.

وناقش اللقاء الذي عقد بحضور نائب الأمين العام بالمجلس ومندوبي الدول الأعضاء خطة المجلس لدعم إعادة اعمار دولة ليبيا وتوجيه الاتحادات العربية النوعية والمتخصصة وأصحاب الأعمال والمستثمرين نحو دولة ليبيا للمشاركة في تنفيذ مشاريع استثمارية بقطاعات مختلفة.