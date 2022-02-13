الحويج: ليبيا تعمل على توطين الصناعات وتحقيق تنوع اقتصادي وتنمية مكانية  

ليبيا- التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج بأمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية محمدي الني في مقر المجلس في القاهرة.

بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن اللقاء يندرج في سياق تفعيل إعادة عضوية ليبيا في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وأوجه الدعم المطلوب لتفعيل وتطوير قطاعات الاستثمار والتجارة والصناعة فيها، إذ حث الحويج المجلس على التنسيق والتعاون.

وتابع البيان: إن هذا التنسيق يتم بين مع القطاع الخاص والمستثمرين بالمنطقة، مع أهمية وضع إستراتيجية عمل مشتركة مع غرف التجارة والصناعة في الوطن العربي بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية بين الدول العربية، فيما أكد الحويج أن ليبيا تعمل على تعزيز دورها بالمنطقة في كافة المجالات.

وأضاف البيان: إن هذا يأتي في سبيل توطين الصناعات وتحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المكانية. فيما شهد اللقاء خطة المجلس لدعم إعادة إعمار ليبيا وتوجيه الاتحادات العربية النوعية والمتخصصة وأصحاب الأعمال والمستثمرين نحوها للمشاركة في تنفيذ مشاريع استثمارية بقطاعات مختلفة.

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