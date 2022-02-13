العامة للكهرباء تعلن البدء في تحديث محطة 30ك.ف (حقن)مصراتة الغازية

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أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد البدء في مشروع تحديث محطة 30ك.ف (حقن)مصراتة الغازية.

وأوضحت الشركة أنها تقوم بالمنطقة الوسطى في هذه الأيام بأعمال تحديث وتطوير محطة 30ك.ف. (حقن) مصراته الغازية بمنطقة كرزاز. عن طريق فك المحطة القائمة المتهالكة من نوع وستينغ هاوس. والتي تم تركيبها رفقة محطة التوليد الغازية. بمنطقة كرزاز. في سبعينيات القرن الماضي. وتركيب محطة 30/11ك.ف (حقن) حديثة من نوع (سيمنس) .

وأكدت أن من فوائد المشروع هو رفع كفاءة الشبكة الكهربائية في منطقة المحطة وماجاورها. على شبكتي 30ك.ف و 11ك.ف.

وأشارت أن المشروع يهدف لنقل الطاقة المنتجة من محطة التوليد الغازية إلى مراكز الأحمال عن طريق شبكة 30ك ف عبر النواقل الأرضية والهوائية بقدرة تصل إلى 30 ميقاوات دون الحاجة إلى رفعها إلى جهد النقل 220ك.ف.

في حين نوهت إلى أنه عقب الإنتهاء من المشروع سيتم رفع الطاقة المتولدة من جهد 30ك ف إلى جهد 220ك.ف في حالة الحاجة إليها عن طريق محول رفع جهد 220/30ك للشكبة وربطه بالمحطة.

في حين تابعت “أن الفائدة الأعظم من هذا المشروع. هو توظيف المحطة بخاصية BLACK -START وهي قيامها بتشغيل المحطات البخارية والغازية الاخرى في حالة الإضلام التام BLACK OUT” .

في حين وفي سياق أخر خاطبت الشركة العامة للكهرباء الإثنين الماضي المؤسسة الوطنية للنفط. بشأن إنخفاض في امدادات الغاز في الخطوط. المغذية للشكبة الغربية التي تمد محطات التوليد بالغاز والحاصل صباح الجمعة الماضي.

في حين أوضحت الشركة إنخفاض مستوى ضغط الغاز في محطات الزاوية. جنوب طرابلس. الخمس. ومصراته. الأمر الذي أدى إلى فقد ما يقرب من 320 ميغا وات. نتيجةالغازية.