شوايل: يجب أن نعرف “أين الانتخابات؟”

رأى المترشح الرئاسي عاشور شوايل، أنه يجب أن نعرف أين الانتخابات وما الذي يحدث الآن، خاصة أن الشعب الليبي ينتظر المواعيد المقررة لإجرائها.

وقال شوايل، في تصريحات صحفية له: “هل هناك ما يوحي أنه بعد 14 شهرًا من قرار مجلس النواب بتشكيل حكومة جديدة سيتم إجراء الانتخابات وتلبية رغبة الليبيين؟”.

وأضاف “ما يحدث الآن قد يكون اتفاق ليبي ليبي في ظل وجود توافقات وتحالفات جديدة، ومجلس الدولة أصبح شريكًا لمجلس النواب كسلطة تشريعية”.

وتابع “لا أريد أن أجادل في مسألة تكليف رئيس حكومة جديد لأن هذا من اختصاص مجلس النواب”.

واستطرد “الجميع عليهم الاتفاق بأن حكومة الدبيبة لم تكن على مستوى المسؤولية والمجتمع الدولي بعيد عن ليبيا ولا نشاهده”.