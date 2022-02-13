وزير الصناعة يؤكد ضرورة الإسراع بإجراءات ترقيات الموظفين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 February, 2022

أكد وزير الصناعة والمعادن أحمد ابوهيسة اليوم الأحد على ضرورة الإسراع بإجراءات ترقيات وتسويات الموظفين.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة والمعادن في الاجتماع الذي عقده وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية مصطفى السمو مع مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة وذلك بديوان الوزارة

وجرى خلال الاجتماع طرح عدة مواضيع أكد عليها الوزير ووكيل الوزارة منها الإسراع بإجراءات ترقيات وتسويات الموظفين بالمراقبات والعمل على إعداد الهيكل التنظيمي للمراقبات وكذلك الملاك الوظيفي لها وإنهاء موضوع البرنامج التدريبية للموظفين في ديوان الوزارة وتفعيل دور مكتب السجل الصناعي .