«الداخلية» تبحث مع «الزراعة» آليات مكافحة التعدي على الأراضي الزراعية والغابات

بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، اللواء بشير الأمين، مع وكيل وزارة الزراعة لشؤون الديوان والاستصلاح الزراعي محمد التركي، آليات التعاون بين الوزارتين في مكافحة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة والغابات.

جاء ذلك خلال اجتماع بين الأمين والتركي، اليوم الأحد، وفق ما نشرته وزارة الداخلية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما ناقش اللقاء، تذليل الصعوبات التي تواجه عمل جهاز الشرطة الزراعية، ودعمه من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، والتنسيق مع كافة مديريات الأمن في العمل على حماية الأراضي والغابات التي تقع في نطاقها.

– «الأوقاف» توقع اتفاقية مع وزارة الزراعة لتنظيم بناء المساجد واستصلاح أراضي الوقف

وفي ديسمبر الماضي، وقَّع رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، محمد احميدة العباني، اتفاقية تعاون مشترك مع وزير الزراعة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حمد المريمي، لتنظيم بناء المساجد، واستصلاح أراضي الوقف الزراعية.

وقالت الهيئة، حينها إن الاتفاق يستهدف تعزيز آفاق التعاون المشترك بين الطرفين، بما «يسهم في دعم جهود الهيئة، وتحقيق المنفعة العامة المترتبة على وضع آليات ومعايير بناء المساجد في الأراضي الزراعية».