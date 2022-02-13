مكافحة الأمراض: تسجيل عدد (3,648) عينة موجبة

العنوان – طرابلس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد تسجيل عدد (3,648) عينة موجبة، موضحًا أن نسبة الحالات الموجبة (28.7 %)، وعدد ( 125) حالات حرجة.

وأضاف المركز أنه استلم عدد (12,714) عينة أظهرت النتائج أن من بينها عدد (9,066) عينة سالبة

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :-

وأكد أن الحالات التي تماثلت للشفاء عدد (5,409) حالة، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل ( 12 ) حالة وفاة.

وأفاد أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 470,314 حالة، والحالات النشطة 45,910 حالة، والمتعافين 418,279 حالة، و الوفيات 6,125 حالة.