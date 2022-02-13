الكيلاني: نشجع أسر أطفال التوحد على الانخراط في تاهيلهم وتعليمهم

ليبيا- شارك رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني في افتتاح مركز تشخيص وعلاج أطفال التوحد بطرابلس.

بيان صحفي صادر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أكد أن افتتاح هذا المركز يأتي في إطار الجهود الحثيثة للاهتمام بفئات ذوي الإعاقة والعمل على تقديم أفضل الخدمات لهم، مشيرًا إلى أنه ضم أقسام مختلفة وفيها التجهيزات والمعدات الخاصة بتأهيل أطفال التوحد وبعدة تخصصات.

وشددت الكيلاني في كلمة لها على هامش افتتاح المركز على بذل قصارى جهدها لتذليل كافة الصعاب التي تواجهه، خاصة فيما يتعلق بتسوية أوضاع الموظفين الإدارية والمالية وتشجيع أسر أطفال التوحد على الانخراط في تاهيلهم وتعليمهم بعد نقل تبعية هذا الصرح المهم للوزارة.

ونوهت الكيلاني إلى مساعي الوزارة لافتتاح فروع أخرى للمركز في بعض المناطق لحل إشكاليات ملف أطفال التوحد بالداخل والخارج.

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