الحويج يبحث تطوير الاستثمار مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية – أخبار ليبيا 24

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التقى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع الامين العام بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية محمدي الني بمقر المجلس في العاصمة المصرية القاهرة أمس السبت وذلك في إطار تفعيل عودة عضوية ليبيا بالمجلس وأوجه الدعم المطلوب لتفعيل وتطوير قطاعات الاستثمار والتجارة والصناعة بدولة ليبيا.

وبحسب صفحة وزارة الاقتصاد على فيسبوك حثّ الوزير مجلس الوحدة الاقتصادية. العربية للتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين بالمنطقة ووضع استراتيجية عمل مشتركة. مع غرف التجارة والصناعة العربية تحقق التكامل الاقتصادي. وتعزز التجارة البينية بين الدول العربية. مؤكداً أن دولة ليبيا تعمل على تعزيز دورها بالمنطقة. في كافة المجالات بهدف توطين الصناعات وتحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المكانية.

في حين ناقش اللقاء بحضور نائب الأمين العام بالمجلس ومندوبي الدول الأعضاء خطة المجلس. لدعم إعادة اعمار دولة ليبيا وتوجيه الاتحادات العربية النوعية والمتخصصة. وأصحاب الأعمال والمستثمرين نحو دولة ليبيا للمشاركة في تنفيذ مشاريع استثمارية بقطاعات مختلفة.

وفي سياق ليس ببعيد بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية نفين جامع يوم الخميس بالعاصمة المصرية القاهرة آلية تفعيل اتفاقية الحريات الأربعة المبرمة بين البلدين.

في حين ناقش اللقاء سُبل دعم اللجان الفنية تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار. ورفع مستوى التبادل التجاري وتسهيل حركة نقل البضائع. واتفق الجانبان على عقد اجتماعات مشتركة. تضم أصحاب الاعمال والمستثمرين. في إطار تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية.