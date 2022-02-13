تقرير ميداني: افتتاح المسرح الروماني في صبراتة بعد تجديده بدعم أوروبي

ليبيا- تطرق تقرير ميداني نشرته وكالة أنباء “شينخوا” الصينية لافتتاح المسرح الروماني القديم في مدينة صبراتة بعد عمليات تجديده بدعم من الاتحاد الأوروبي.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تأكيده أن هذا الدعم أتى بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي بحكومة تصريف الأعمال وإدارة الآثار و”يونسكو” من خلال المجلس الدولي للآثار والمواقع، مضيفًا: إن البرنامج قام بدعم بلدية صبراتة لترميم المباني التاريخية وغيرها للمسرح.

وأضاف البرنامج: إن أعمال الترميم تضمنت إعادة تأهيل مكاتب خدمية لإدارة الآثار ومنطقة المسرح وصيانة وتحسين 3 بوابات مداخل وتركيب إنارة شوارع بالطاقة الشمسية. مشيرًا إلى أن المشرح الروماني سيجذب نحو نصف مليون زائر سنويًا، ما يولد نشاطًا اقتصاديًا حيويًا وآلاف الوظائف.

وقال “مارك أندريه فرانش” الممثل المقيم للبرنامج: “المسرح الروماني رمز لكيفية توحيد القيم والثقافة المشتركة بين المجتمعات والمساهمة في السلام والمصالحة في ليبيا، ونفخر بالشراكة مع السلطات الليبية والاتحاد الأوروبي للمساعدة في الحفاظ على التراث الثقافي الغني للبلاد باعتباره ركيزة أساسية للانتعاش والتنمية”.

من جانبه أكد سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا “جوزيه ساباديل” بالقول: “إن التراث الثقافي المشترك لليبيا لديه كل الإمكانيات ليصبح محركًا مهمًا للتنمية المستدامة، فالمواقع الأثرية غير العادية مثل المسرح الروماني في صبراتة توفر فرصًا هائلة للمجتمعات لخلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد المحلي”.

ترجمة المرصد – خاص

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