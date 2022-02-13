“مكافحة الأمراض” يسجل 3,648 إصابة و12 حالة وفاة بكورونا

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، 3,648 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 12,714 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 638، فقد سُجّل شفاء 5,409 حالة، إلى جانب تسجيل 12 حالة وفاة على مستوى البلاد، 8 منها بالمنطقة الغربية، و4 بالمنطقة الشرقية فيما لم يسجل المركز أية حالة وفاة بالمنطقة الجنوبية.

المركز أشار إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 28.7 %، بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 470,314، منها 45,910 حالة نشطة من بينها 125 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 418,279 حالة، ووفاة 6,125 حالة، فيما بلغ عدد من تلقّى الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2095217 شخصاً، منهم 1045251 تلقوا الجرعة الثانية بينما تلقى 45131 الجرعة التعزيزية الثالثة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية