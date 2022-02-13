بالتزامن مع اليوم العالمي للإذاعة.. افتتاح منبر صوت جامعة سرت

بالتزامن مع اليوم العالمي للإذاعة، افتتح بجامعة سرت، اليوم الأحد، منبر (صوت الجامعة) بحضور رئيس الجامعة الدكتور سليمان الشاطر، ومدير إدارة الإعلام بوزارة التعليم العالي الدكتور محمد أحمد سالم، وعدد من منتسبي الجامعة بالإضافة إلى عدد من مدراء مكاتب ومراكز الإعلام بعدد من الجامعات الليبية.

ويهدف المنبر إلى تقديم الخدمات الإعلامية المختلفة في المجالات العلمية والثقافية والأدبية وذلك بموجب الخارطة الإذاعية التي شرعت إدارة الإذاعة في إطلاقها.

وأوضحت مصادر من جامعة سرت، أن الإذاعة ستعمل على تطويع جانب من خدماتها، للجانب التدريبي الناجع لمتخصصي (شُعبة الإذاعة) من طلاب قسم الإعلام بجامعة سرت، ومن خلالها سيتم صقل العديد من الخامات الإذاعية الجديدة التي ستخدم سوق العمل الإعلامي الليبي.