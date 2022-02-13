دبلوماسي بريطاني: بيان الأمم المتحدة لا يدعم رئيس حكومة ليبيا بعينه

اعتبر السفير البريطاني السابق لدى ليبيا، بيتر ميليت، بيان الأمم المتحدة حين قالت فيه “إنها تدعم أي عملية يقوم بها الليبيون ولا تدعم قادة على حساب آخرين”، بأن موقفها لا يدعم رئيس حكومة بعينه، وإنما يؤكد أهمية تنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وأن تتصف العملية بالشفافية.

وتعليقًا على المستجدات الأخيرة في ليبيا في أعقاب تكليف مجلس النواب فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة، يرى ميليت في تصريح لقناة “الجزيرة مباشر” أمس السبت، أن هذا العامل الجديد “ربما يكون إيجابيًّا ولكن يمكنه أيضًا أن يكون عاملًا مزعزعًا للاستقرار”.

وأضاف الدبلوماسي البريطاني، أن الاستعداد للانتخابات في العام الماضي شهد تسجيل مليونين و800 ألف ناخب أرادوا مؤسسات ديمقراطية جديدة، ولم يحدث ذلك لسوء الحظ، لافتًا إلى أن الانقسام الحاصل الآن هو بين الليبيين الذين يريدون الانتخابات، والنخبة السياسية التي لا تقدر على إجرائها فيما يبدو.