بمشاركة «أبو جناح».. إطلاق أول بطاقة تأمين صحي خلال الملتقى الـ 14 للرعاية الصحية 

افتتح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، ملتقى ومعرض ليبيا الدولي الـ 14 للرعاية الصحية، الذي انطلق صباح اليوم، بمعرض طرابلس الدولي، بتنظيم من شركة الواحة للمعارض، وبدعم من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية.

وعبر «أبو جناح» عن سعادته بحضور أكبر حدث سنوي في قطاع الرعاية الصحية في شمال أفريقيا، والذي يركز على توفير متطلبات واحتياجات قطاع الصحة.

وقال «أبو جناح» إن “مثل هذه الملتقيات والمعارض الدولية، يجب أن تنال الزخم الكافي لإظهارها، لما لها من مردود إيجابي على الدولة الليبية، في فهم سوق الاستثمار، وتطوير القطاع الصحي من حيث بناء المستشفيات، والعيادات، والمراكز الصحية ،والتعليم الطبي وتدريب الكوادر الطبية”.

وشارك في الملتقى وزيرة الدولة لشؤون المرأة؛ حورية طرمال، ووكيل وزارة التربية والتعليم، مسعودة الأسود، ووكيل وزارة الخارجية عمر الكتي، ورئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، وبمشاركة 200 شركة عارضة، وعدد من السفراء العرب والأجانب في ليبيا.

ويشارك في الملتقى الذي يعقد خلال الفترة من 13–15 فبراير، مختلف الجهات والقطاعات التي تسعى للرفع من مستوى صحة المواطن الليبي، إلى جانب الأطقم الطبية والطبية المساعدة وكل من له دور في تطوير قطاع الصحة في ليبيا.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم الإعلان عن إطلاق أول بطاقة تأمين صحي خلال الملتقى.

ويناقش الملتقى العلمي عددًا من المواضيع الهامة أبرزها، عدم انتظام تدفق الأدوية التخصصية وخاصة الأورام، وأثر الاستثمارات في مؤسسات النفع العام الصحية، وبروتوكول تعامل المنظمات المانحة الدولية والمحلية مع وزارة الصحة، إلى جانب التأمين الصحي العام في ليبيا، وبرامج الصحة المدرسية.