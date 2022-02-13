شركة الكهرباء تبدأ بصيانة محطة أُنشئت في سبعينيات القرن الماضي

أعلنت الشركة العامة لكهرباء، شروع فرق الصيانة بالمنطقة الوسطى بتحديث محطة 30 ك.ف “حقن” مصراتة الغازية بمنطقة كرزاز، والتي تم تركيبها منذ سبعينيات القرن الماضي.

وأوضحت الشركة أن عملية الصيانة ستشمل فك المحطة القائمة المتهالكة من نوع “وستينغ هاوس”، والتي تم تركيبها رفقة محطة التوليد الغازية بمنطقة كرزاز، وتركيب محطة 30/11 ك.ف “حقن” حديثة من نوع سيمنس.

وأشارت الشركة أن محطة الحقن الجديدة نقل الطاقة المنتجة من محطة التوليد الغازية إلى مراكز الأحمال عن طريق شبكة 30 ك.ف، عبر النواقل الأرضية والهوائية بقدرة تصل إلى 30 ميغاوات، دون الحاجة إلى رفعها إلى جهد النقل 220 ك.ف، كما سيرفع الطاقة المتولدة من جهد 30 ك.ف إلى جهد 220 ك.ف في حالة الحاجة إليها عن طريق محول رفع جهد 220/30 ك.ف سيتم ربطه بالمحطة.

وأضافت الشركة أن محطة الحقن المستحدثة ستحوي خاصية “BLACK –START”، وهي قيامها بتشغيل المحطات البخارية والغازية الأخرى في حالة الإظلام التام.

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