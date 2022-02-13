“الوحدة الاقتصادية العربية” يعلن عودة ليبيا لشغل عضويتها بالمجلس

أعلن أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، محمدي الني، عودة ليبيا لشغل عضويتها بالمجلس، التي تعد من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية المجلس.

وذكر الني، في تصريح، خلال لقائه وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، أن المجلس يسعى لضم أكبر عدد من الدول العربية لعضويته، ما يعزز دورها بمجالات الاقتصاد والاستثمار بالمنطقة العربية عامة، وفق وكالة الأنباء الليبية “وال”.

وخلال اللقاء الذي عقد أمس، اطلع الحويج، على خطة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الهادفة لدعم إعادة إعمار ليبيا، وتوجيه الاتحادات العربية النوعية والمتخصصة وأصحاب الأعمال والمستثمرين نحو ليبيا للمشاركة في تنفيذ مشاريع استثمارية بقطاعات مختلفة.