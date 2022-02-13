«الدبيبة» لـ «ستيفاني»: يجب استكمال خارطة الطريق التي أقرت في جنيف

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، بالمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، لمناقشة التطورات السياسية الجارية في البلاد.

وأوضح بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك، أن «الدبيبة» أكد على “ضرورة استكمال خارطة الطريق التي أقرت في جنيف، وعلى مسؤولية كافة الأطراف لتهيئة الظروف المناسبة لعقد انتخابات وطنية وإجراء استفتاء على الدستور خلال هذا العام”.

كما أوضح رئيس الحكومة أنه “ناقش خلال المدة الماضية مع الفاعلين السياسيين والعديد من الأطراف المختلفة، لوضع خطة بإطار زمني محدد لإنجاز الاستحقاقات الوطنية التي تضمنتها خارطة الطريق المعتمدة في ملتقى الحوار السياسي بجنيف”.