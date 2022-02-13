ليبيا الان

خلال لقائه وليامز.. الدبيبة يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات والاستفتاء على الدستور خلال العام الحالي

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان- طرابلس

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز التطورات السياسية الجارية في البلاد.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس على ضرورة استكمال خارطة الطريق التي أقرت في جنيف، وعلى مسؤولية كافة الأطراف لتهيئة الظروف المناسبة لعقد انتخابات وطنية وإجراء استفتاء على الدستور خلال هذا العام.

كما أوضح الدبيبة وفق بيان حكومة الوحدة الوطنية أنه ناقش خلال المدة الماضية مع الفاعلين السياسيين والعديد من الأطراف المختلفة، لوضع خطة بإطار زمني محدد لإنجاز الاستحقاقات الوطنية التي تضمنتها خارطة الطريق المعتمدة في ملتقى الحوار السياسي بجنيف.

Post Views: 26

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك