خلال لقائه وليامز.. الدبيبة يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات والاستفتاء على الدستور خلال العام الحالي

العنوان- طرابلس

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز التطورات السياسية الجارية في البلاد.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس على ضرورة استكمال خارطة الطريق التي أقرت في جنيف، وعلى مسؤولية كافة الأطراف لتهيئة الظروف المناسبة لعقد انتخابات وطنية وإجراء استفتاء على الدستور خلال هذا العام.

كما أوضح الدبيبة وفق بيان حكومة الوحدة الوطنية أنه ناقش خلال المدة الماضية مع الفاعلين السياسيين والعديد من الأطراف المختلفة، لوضع خطة بإطار زمني محدد لإنجاز الاستحقاقات الوطنية التي تضمنتها خارطة الطريق المعتمدة في ملتقى الحوار السياسي بجنيف.