الصوصاع: قلقون من شراء بعض الميليشيات من قبل الدبيبة بهدف التصعيد

ليبيا – قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة المدعي العام العسكري اللواء فرج الصوصاع إن اللجنة تتطلع لتوحيد المؤسسة العسكرية في أقرب وقت، منوهًا إلى أن آمالًا كثيرة معلّقة على توحيد الجيش في ظل وجود حكومة توافقية جديدة مِن قِبل البرلمان برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.

الصوصاع وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” وعن تخوّفات البعض من التصعيد العسكري، كشف أنه في اجتماع اللجنة العسكرية الأخير في سرت تم التأكيد على وقف إطلاق النار، وأيضًا التشديد على قرارات مخرجات مؤتمر برلين فيما يخص المرتزقة والقوات الأجنبية، ومناقشة فتح الطريق بين بوقرين- والجفرة، معبّرًا عن تفاؤله بأن هناك توقّعات بتحسّن الوضع الأمني مع الحكومة الجديدة.

أمّا مصدر تخوّفات التصعيد، فلفت الصوصاع إلى القلق من شراء بعض الميليشيات من قبل رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة من أجل التصعيد وهو بدأ في تحريضهم، واللجنة ليست لديها السيطرة الكاملة على الميليشيات،على حد قوله.

وفيما يخصّ خروج المرتزقة، قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة: “عرضنا حسن النية وتقدمنا بمبادرة، وإلى الآن لم يتم أي شيء”.

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