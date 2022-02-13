إعتداء على مبنى “مرور طرابلس” بسبب مشاركتهم في استقبال باشاغا

أفاد مصدر لـ218 عن تعرض إدارة التراخيص والمرور في طرابلس لهجوم لم يحدد طبيعته على خلفية مشاركة الادارة في مراسم استقبال فتحي باشاغا بمطار معيتيقة قبل أيام.

وكانت تشكيلات مسلحة من المنطقة الغربية قد احتشدت أمس السبت بأسلحتها الخفيفة والمتوسطة في ميدان الشهداء وسط طرابلس قبل أن تلقي بيان تحت مسمى القوة المساندة للجيش الليبي أبدت فيه دعمها لحكومة الدبيبة ورافضها للحكومة الجديدة المشكلة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا في رسالة رآها مراقبون تلويحاً باستخدام القوة.

وكان الدبيبة قد ثمن اليوم الأحد، ما أسماه “التفاعل الشعبي الواسع الداعم للانتخابات والرافض للتمديد” مؤكداً أن قطار الانتخابات أنطلق ولن يتوقف إلا بسلطة شرعية منتخبة، في موقف قد يدفع بمزيد من التوتر في المشهد السياسي المحتقن

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